На Среднем Урале 4 новых случая коронавируса

За последние сутки в Свердловской области подтвердились еще четыре случая коронавируса нового типа. Об этом сообщили РИА «Новый День» в московском штабе по борьбе с Covid-19.

Таким образом, всего диагноз поставлен 44 жителям региона, по последним данным, из них вылечились 22 человека.

Всего по стране за последние сутки подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода. В Республике Карелия поставлен первый диагноз. За сутки по России полностью выздоровел 51 человек. С начала пандемии в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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