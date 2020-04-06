Жители Академического в Екатеринбурге аплодисментами поддержали врачей, борющихся с Covid-19 (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Академического района в Екатеринбурге в минувшие выходные организовали акцию в поддержку врачей, на которых легла особая ответственность и серьезная нагрузка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Инициаторами акции стали сами академчане, которые отправляли друг другу и в общедомовые чаты сообщения с призывом поддержать медицинских работников. Собраться вместе жители Академического в условиях самоизоляции не могут, поэтому они договорились в одно и то же время с балконов или в открытые окна прокричать слова благодарности в адрес врачей, рассказали в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Флешмоб «Спасибо врачам»

Видеозаписи акции, устроенной екатеринбуржцами, тут же попали в соцсети. И многие медики, услышавшие овации вживую или увидевшие ролики в интернете прямо во время дежурства, были растроганы буквально до слез.

Представители компании-застройщика района и управляющей компании, узнав об идее жителей Академического, поддержали акцию. По словам генерального директора АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктора Кривошеина, неудивительно, что люди в Академическом с большой готовностью откликнулись на призыв в чатах и на форумах и вышли на балконы, чтобы поблагодарить врачей. Ведь многие жители района – и сами медицинские работники, учителя, воспитатели детских садов и просто неравнодушные горожане.

«Мы все понимаем, что сегодня труд врачей важен как никогда, – отметил Виктор Кривошеин. – Безотлагательная оперативная помощь в критической ситуации, точно назначенное лечение, строгие профилактические меры и, конечно же, добрые слова, которые мы слышим от наших докторов, – все это вселяет уверенность, что общими усилиями текущие сложности будут преодолены. От своего имени и от имени нашей компании передаю слова благодарности, поддержки и уважения профессионализму, выносливости и верности своему долгу наших врачей. Думаю, что к этим словам присоединятся не только жители Академического района, но и всего Екатеринбурга».

Инициативу поддержали также член совета директоров «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Кортрос») Виктор Маслаков и генеральный директор управляющей компании «Академический» Николай Смирнягин. По их словам, жители района всегда активно присоединяются к социальным проектам, и, даже находясь в режиме самоизоляции, нашли возможность поблагодарить врачей, которым в борьбе с Covid-19 приходится сегодня очень нелегко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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