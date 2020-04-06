В багажниках въезжающих в Новоуральск машин будут искать незваных гостей

С завтрашнего утра, с 08:00, и вплоть до особого распоряжения на всех КПП закрытого города Новоуральска вводится особый порядок для прибывающих и уезжающих граждан.

Как сообщается на официальном портале муниципального образования, впускать и выпускать из города будут только людей, работающих на предприятиях, чья деятельность не приостановлена. При этом на КПП надо будет предъявить справку с места работы, заверенную подписью работодателя и печатью предприятия, или разрешение, выданное отделом пропускного режима городской администрации. Кроме того, с 7 апреля будет ограничен въезд в город граждан из списка командировочных, гостей города и иностранцев. Грузовые машины и багажники легковых также будут осматривать на предмет незаконных пассажиров.

«Понимаем, что такие ограничения неудобны для людей, но они носят вынужденный характер. Нам всем вместе надо остановить распространение коронавирусной инфекции, а поэтому строго соблюдать режим домашней самоизоляции, введенный для всех возрастных категорий граждан.

Помните о собственной безопасности и здоровье ваших близких!» – призвала мэрия.

Новоуральск, Евгения Вирачева

Новоуральск. Другие новости 06.04.20

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