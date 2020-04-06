Среди больных коронавирусом уральцев оказались дети

В Свердловской области с 16 марта всего зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом нового типа, такие данные на брифинге оперативного штаба сегодня представил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

По его словам, это «умеренно-стабильный рост количества заболевших». «Цифра принципиально не меняется, несмотря на то, что расширили количество обследуемых. Всего 22 выздоровевших, девять сегодня выписали, правда, вчера никого не выписывали, воскресенье было. Ореол заболевших накладывается на логику, которая была прежде, – так или иначе все сдачи связаны с заграницей, несколько случаев семейных. Если кто-то заболевает – все родственники в инфекционное отделение», – сказал он.

По словам Крекова, из всех находящихся в больнице с коронавирусом трое старше 65 лет. «У одной из пациенток, ей 76, положительная динамика, два других пациента не на ИВЛ, тоже положительная динамика. В основном, заболевшие – это средний возраст, есть несколько детей – в легком и даже очень легком состоянии, но они в инфекционном отделении, получают все необходимое лечение», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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