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Вторник, 7 апреля 2020, 08:54 мск

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В Полевском два подозрения на Covid-19

В Полевском два пациента госпитализированы из-за коронавирусной инфекции нового типа. Информацию об этом накануне распространили местные информационные порталы – с утверждением, что у обоих уже подтвержденный диагноз.

«В инфекционное отделение в срочном порядке были доставлены мужчина и женщина, проживающие в Полевском городском округе. Это разные люди с разными семьями и контактами. Оба в конце марта с симптомами ОРВИ обращались за медицинской помощью, у обоих был взят тест на коронавирус», – сообщил портал «Полевской.ру».

Это сообщение наделало много шума в Полевском. Жители опасаются, что инфекция распространится по городу. Между тем, как сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области, диагнозы у обоих госпитализированных не подтверждены. «Пациенты госпитализированы с подозрением на Covid-19, однако говорить о подтвержденном диагнозе преждевременно», – пояснили в оперштабе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.20

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