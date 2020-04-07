«Спортмастер» закрыл шесть магазинов в Екатеринбурге, оставшиеся два работают на выдачу заказов

Крупнейшая сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер» приняла решение о закрытии большинства магазинов по всей России. В Екатеринбурге осталось только две торговые точки, сейчас они работают на выдачу предоплаченных заказов. В магазине говорят, что закрытие носит временный характер, но источники сообщают об увольнениях сотрудников.

Информация о закрытии магазинов «Спортмастер» по всей стране появилась на официальном сайте торговой сети.

«Уважаемые покупатели, к сожалению, некоторые магазины временно закрываются, обращаем ваше внимание, что некоторые магазины работают как пункты выдачи заказов! Ознакомьтесь с полной информацией и графиком работы магазинов здесь (на сайте, – прим. ред.) или по телефону 8 800 777-777-1», – говорится в сообщении.

В Екатеринбурге из восьми магазинов закрыто на данный момент шесть. Две точки – в «Парк-Хаусе» и «Глобусе» работают как пункты выдачи товара. Причем зайти в сам зал не получится. Для получения заказа нужно позвонить на определенный номер телефона, после чего сотрудник вынесет заказ и оставит его у входа.

Корреспонденту «Нового Дня» не удалось дозвониться по единому номеру «Спортмастера». После автоматических сообщений звонок обрывается, хотя обещают ответ оператора.

Источники газеты «Коммерсантъ» при этом сообщают, что сотрудникам магазинов «Спортмастер» сообщили об увольнении. Якобы работникам обещают помочь при трудоустройстве в другие схожие компании, либо принять обратно на работу после стабилизации ситуации на рынке.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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