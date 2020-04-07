В Свердловской области семь новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердилось 7 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего заболевших в регионе зарегистрирован 51 человек. Известно о 22 вылечившихся.

В России за день прирост заразившихся коронавирусом нового типа составил 1154 случая. Как и прежде, большинство из них выявлены в Москве. Впервые диагноз Covid-19 поставлен в Республике Карачаево-Черкесия.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 07.04.20

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