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Вторник, 7 апреля 2020, 11:19 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области семь новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердилось 7 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего заболевших в регионе зарегистрирован 51 человек. Известно о 22 вылечившихся.

В России за день прирост заразившихся коронавирусом нового типа составил 1154 случая. Как и прежде, большинство из них выявлены в Москве. Впервые диагноз Covid-19 поставлен в Республике Карачаево-Черкесия.

Екатеринбург, Елена Иванова

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