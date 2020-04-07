В СИЗО Екатеринбурга ввели спецрежим из-за коронавируса

СИЗО-1 в Екатеринбурге перевели на казарменное положение. Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, сотрудники следственного изолятора будут работать сменами по 15 суток. Пока такое положение ввели на две недели, если будет необходимо режим продлевать, заступит следующая смена.

«У нас большая часть сотрудников работает посуточно, теперь меняться будут не ежедневно, а через 15 суток. Это временно и сделано из-за ситуации за пределами учреждения, в самом учреждении все стабильно», – прокомментировал Левченко. Он отметил, что на екатеринбургском СИЗО опыт апробируют и будут вводить в других изоляторах, если понадобится, но пока такой необходимости нет.

Новые арестанты попадают в СИЗО через карантин – эта мера действует всегда, но теперь у подследственных с симптомами ОРВИ будут брать анализ на коронавирус.

Следователи и адвокаты в СИЗО могут попасть только в защите – перчатках, масках, халатах. На входе у них проверяют температуру, адвокат может общаться с арестантом по телефону через стекло. Передача посылок запрещена – эта мера введена во всех учреждениях ГУФСИН в регионе. Ранее были запрещены длительные и краткосрочные свидания.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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