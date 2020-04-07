В Екатеринбурге после коронавируса выписали 70-летнюю пациентку

Почти половина заболевших коронавирусом в Свердловской области уже выздоровели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Из 51 человека уже 25 выписано как выздоровевшие, почти половина. Есть сегодня и больная, которая была в числе тяжелых, на ИВЛ, ей больше 70 лет, благодаря усилиям докторов ее выписали», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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