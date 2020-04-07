У трех пациентов с пневмонией обнаружили коронавирус

В Свердловской области стало меньше случаев заболевания пневмонией. Об этом рассказал глава управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских. По его словам, их число сократилось на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Вместе с тем, всех, кому ставят диагноз «воспаление легких», обязательно тестируют на коронавирус нового типа – такую задачу поставил Минздрав РФ. «Их надо максимально проверять, у трех пациентов в этой категории выделили новый вирус», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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