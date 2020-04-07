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Вторник, 7 апреля 2020, 15:08 мск

Новости Екатеринбург

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Вице-губернатор Креков: «Вероятность переноса парада Победы есть»

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне могут перенести из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил сегодня свердловский вице-губернатор Павел Креков в ходе ежедневного брифинга. «Решения будут принимать в целом по стране, вероятность переноса парада Победы есть, скоро узнаем», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль решил не приглашать на парад Победы в столице ветеранов, поскольку они находятся в группе риска по коронавирусу. Он также не исключил возможности переноса торжеств.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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