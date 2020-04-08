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Среда, 8 апреля 2020, 09:21 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за неправильно выброшенных одноразовых масок страдают птицы (ВИДЕО)

Из-за ситуации с коронавирусом в России резко поднялся спрос на одноразовые медицинские маски. В аптеках их по-прежнему сложно найти, а те, кому удается обнаружить эти средства защиты, не всегда правильно выбрасывают их. Жительница Екатеринбурга Татьяна Фирстова стала свидетельницей того, как в центре города голубь запутался в выброшенной кем-то маске. «Она болталась у него на груди, я хотела помочь ему, снять ее, но не смогла поймать голубя», – рассказала она «Новому Дню».

Голубь запутался в маске

Экологические активисты уже призывали общественность более обдуманно подходить к вопросу использования одноразовых масок, которые производятся из полипропилена, – его нельзя переработать, а неверно утилизированные маски не только засоряют окружающую среду, но и могут убивать животных. «Когда внезапно семь миллионов человек начинают использовать хотя бы одну-две маски в день, количество мусора резко возрастает», – рассказал изданию Energy Live News основатель проекта OceanAsia Гари Стоукс.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

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