Мошенники обходят квартиры и продают старикам перчатки и маски по 2 тысячи рублей

В Екатеринбурге мошенники стали ходить по квартирам и предлагать старикам медицинские наборы, защищающие от коронавируса. За 2 тысячи рублей пенсионеры получают 10 масок, перчатки и раствор глицерина.

О фактах обмана пожилых горожан сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным ведомства, поквартирные обходы стариков совершают те же люди, которые ранее продавали дымовые извещатели для защиты от пожаров и прочие ненужные вещи.

«Поступило обращение от жительницы Екатеринбурга об обмане ее пожилых родителей, которым более 80 лет. К ним в квартиру пришел представитель индивидуального предпринимателя Шреер С.М. с целью продажи автономного дымового пожарного извещателя по завышенной стоимости. Потребитель заплатил 6 тысяч рублей за три ненужных ему прибора, – рассказали в Роспотребнадзоре. – На следующий день этот же человек повторно пришел к пожилым гражданам и продал им три медицинских набора по 2 тысячи рублей каждый. В набор входит раствор глицерина, 10 одноразовых масок и коробка одноразовых перчаток. Получив 6 тысяч рублей, молодой человек ушел, не оставив никаких документов об оплате».

По данным ведомства, это не единичный случай. В ситуации самоизоляции, когда люди – особенно пожилые – должны оставаться дома, активизировались недобросовестные продавцы. Найти и наказать их крайне сложно. Поэтому лучше заранее предупредить всех своих знакомых и родственников о фактах мошенничества, чтобы уберечь от траты на ненужные товары по завышенной цене.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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