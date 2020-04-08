В Свердловской области пять новых случаев заражения коронавиурсом

В Свердловской области подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом, все в Екатеринбурге. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Информация корректна на 11:00 Москвы. Таким образом, число подтвержденных случаев в регионе достигло 56.

Ранее оперштаб Свердловской области сообщал, что на 7 апреля из больниц выписано 25 человек из тех, кому ранее ставили диагноз Covid-19. Врачам удалось вылечить в том числе и 70-летнюю женщину, которая была в тяжелом состоянии и находилась на аппарате ИВЛ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

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