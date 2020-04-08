российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 апреля 2020, 11:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Свердловской области пять новых случаев заражения коронавиурсом

В Свердловской области подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом, все в Екатеринбурге. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Информация корректна на 11:00 Москвы. Таким образом, число подтвержденных случаев в регионе достигло 56.

Ранее оперштаб Свердловской области сообщал, что на 7 апреля из больниц выписано 25 человек из тех, кому ранее ставили диагноз Covid-19. Врачам удалось вылечить в том числе и 70-летнюю женщину, которая была в тяжелом состоянии и находилась на аппарате ИВЛ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

Одни отели закрыты, другие зовут гостей на самоизоляцию в spa – как гостиничный рынок переживает кризис. / На Урале могут запретить весенний сезон охоты. / Готовый сдать подельников подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной остался под арестом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Плюс 1175: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,5 тысяч

Югра недорабатывает по количеству исследований на коронавирус

Плюс 3: количество заболевших коронавирусом в Югре достигло 41

Одни отели закрыты, другие зовут гостей на самоизоляцию в spa – как гостиничный рынок переживает кризис

«Инфицированный депутат на заседании все же присутствовал». Михаил Тимонов сообщил о положительном тесте на коронавирус

Сербия готовится к 24-часовому карантину

Треть результатов тестов на коронавирус могут быть ошибочными

В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,