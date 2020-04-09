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Четверг, 9 апреля 2020, 09:02 мск

Новости Екатеринбург

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СМИ: у пенсионера из Нижнего Тагила предварительно подтвержден Covid-19

У 63-летнего пенсионера из нижнетагильского микрорайона Вагонка подозревают коронавирусную инфекцию нового типа.

По данным местного издания «Между строк», пожилой мужчина недавно приехал из Белоруссии и обратился к врачу с признаками ОРВИ. Взятые у него анализы дали положительный результат. В настоящее время местный отдел Роспотребнадзора устанавливает круг контактировавших с ним медиков. О предварительно подтвержденном диагнозе изданию сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Юрий Бармин.

В региональном оперативном штабе «Новому Дню» пояснили: «По официальным данным Роспотребнадзора и оперативного штаба 8 апреля в регионе 5 новых случаев Covid-19. Все заболевшие – жители Екатеринбурга. Сводка на 9 апреля пока не обновлялась».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 09.04.20

Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий: «Крупные проекты помогут девелоперам пережить кризис». / Новый рубеж взят: число инфицированных Covid-19 во всем мире превысило 1,5 миллиона человек. / 9 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

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