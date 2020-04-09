Вместо роботов респираторы – предприятия перепрофилируют производство для борьбы с коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» побывала сегодня в технопарке «Университетский». Здесь мы встретились с представителями трех разных компаний, которые во время пандемии занялись изготовлением средств индивидуальной защиты. Речь идет о масках и респираторах, которых сейчас практически не найти в аптеках и строительных магазинах. Одни печатают их на 3D-принтере, другие создают средства защиты с уникальными свойствами. Подробности – в нашем видео.

Вместо роботов делают респираторы

Маски из пластика

Современные технологии 3D-печати в разы упростили производство запчастей или каких-либо вещей. Например, до пандемии инжиниринговый центр технопарка сотрудничал с машиностроительными предприятиями, металлургическими заводами и приборостроительными компаниями. Но в марте произошел массовый отказ по предзаказам из-за вынужденных выходных. Центру пришлось перепрофилироваться: теперь здесь отрабатывают технологию создания многоразовых масок и запасных частей для медицинского оборудования. Все это производят с помощью 3D-печати. Пластиковые респираторы просты в использовании, фильтрация воздуха происходит через обычный ватный диск, который нужно менять каждые 2-3 часа. К слову, первые претенденты на получение таких масок – предприятия. Заводам нужны средства индивидуальной защиты, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса на производстве. Приблизительная стоимость 3D-респиратора – от 400 рублей, рассказал заместитель генерального директора технопарка «Университетский» Виталий Баланчук.

Эту маску можно приспособить под аппарат ИВЛ. К прибору для искусственной вентиляции легких в инжиниринговом центре также печатают клапаны, которые являются расходным материалом.

«Мы можем печатать сколько угодно клапанов в одной загрузке принтера для разного типа оборудования. К примеру, десять для одной модели, десять для другой. Общаемся с Европой по производству клапанов. Вопросов два: первый – это материал, и насколько его можно применять в медицине? Второй вопрос – логистика. Как отсюда доставлять туда?» – говорит Виталий Баланчук.

Также на 3D-принтере специалисты изготовили локтевой открыватель двери и «дистанционную» ручку, чтобы открывать любые двери, выключать свет и нажимать на кнопку лифта. Так, со слов Виталия, можно сэкономить на одноразовых перчатках.

Наш ответ импортным респираторам

В «Университетском» есть еще одно производство, где готовятся выпускать респираторы. Местные эксперты разработали маски с фильтрами, которые позволяют не пропускать микроорганизмы и очень маленькие частицы, образующиеся, например, при распылении аэрозолей. В отличие от обычных средств индивидуальной защиты (медицинских масок), эта разработка минимизирует риск заражения от больного коронавирусом, даже если находиться рядом с ним.

«Вообще мы занимаемся производством робототехники. У нас есть высокотехнологичное оборудование – это обеспечит очень точный технический процесс по изготовлению фильтров», – рассказывает директор ООО «Роботология» Сергей Новик. Он пояснил, что производство будет запущено примерно в течение двух недель. Параллельно компания будет заниматься сертификацией респираторов. «Будем обращаться за помощью, чтобы нам, как резидентам технопарка, помогли побыстрее сертифицировать и испытать нашу продукцию», – дополнил он.

Маски с медью

Компания Кирилла Чижова занимается изготовлением антибактериальной ткани – в структуру волокон с помощью специальной технологии внедряют наночастицы меди. Это позволяет убивать 99,9% бактерий в течение двух часов после взаимодействия с ними. Ранее фирма занималась пошивом медицинской одежды, однако с февраля заказчики начали интересоваться, почему в ассортименте нет масок. И тогда было принято решение начать изготавливать их.

«На нас вышел минпромторг – они планируют оказывать некую поддержку по сертификации. На сегодняшний день эта маска не является медицинским изделием. Это гигиеническое средство индивидуальной защиты», – пояснил Кирилл «Новому Дню».

Несмотря на то, что маски на данный момент не являются медицинским изделием, спрос на них большой – предзаказы расписаны до конца апреля. Продукцией даже интересовались скандинавы и итальянцы, но пока экспортировать маски не разрешают.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

СМИ: у пенсионера из Нижнего Тагила предварительно подтвержден Covid-19. / Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий: «Крупные проекты помогут девелоперам пережить кризис». / Новый рубеж взят: число инфицированных Covid-19 во всем мире превысило 1,5 миллиона человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»