Пенсионеры получат пенсию за апрель раньше, чтобы доставщики не стали разносчиками Covid-19

Пенсию за апрель почтальоны доставят раньше обычного. Такое решение «Почта России» приняла, чтобы доставщики не ходили по домам стариков в пик заболеваемости коронавирусом, который еще не пройден.

«По Свердловской области мы доставку уже завершаем, сейчас не донесли около 8% пенсий. Но надеюсь, что на этой неделе донесем. Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Как известно, пик заболеваемости еще впереди. Пенсии донесем до этого времени», – рассказал сегодня на пресс-конференции директор макрорегиона «Урал» «Почты России» Дмитрий Киселев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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