Свадьбы не будет: загсы перестали заключать браки, невесты «двигают» даты из-за безденежья

В России прогнозируется резкий спад регистрации браков – пока что официально введен запрет на свадьбы до 1 июня 2020 года. «В соответствии с рекомендациями Министерства юстиции РФ государственная регистрация заключения браков и разводов приостановлена до 1 июня 2020 года, назначенные даты переносятся на более поздние сроки. При этом принято решение о том, что загсы в Свердловской области могут зарегистрировать брак в особом случае. Если гражданам в силу жизненных обстоятельств необходимо узаконить отношения, регистрация может быть проведена в рабочем порядке без торжественной церемонии. Например, пара ждет ребенка», – объяснили «Новому Дню» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Об отмене свадеб и после обозначенной Минюстом даты говорят те, кто занят в этой индустрии – ведущие, фотографы, организаторы, стилисты. «Апрель и тем более май – не самые популярные месяцы и так для свадеб, поэтому тут еще не так ощутимо. Но некоторые мои невесты, кто был в июне записан на репетицию образов, на сборы, уже пишут и просят отменить. Ни одна еще не сказала, на какую дату переносят. Многие сейчас без работы останутся, денег не будет – не до свадеб», – рассказала «Новому Дню» визажист Алена Файзулина.

В церквях продолжат проводить свадебные обряды – после того, как закончится Великий пост, то есть через десять дней. Информацию об этом подтвердили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Однако таинство венчания может быть проведено только в том случае, если брак уже зарегистрирован государством – потребуется свидетельство.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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