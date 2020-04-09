УПН: офисники снижают плату для арендаторов на время карантина

Владельцы офисных помещений в Екатеринбурге пошли навстречу арендаторам и снизили арендную плату на время коронавирусных каникул.

«На сегодня в основном все арендодатели готовы пойти на какие-то меры поддержки бизнеса, кто-то делает отсрочку, кто-то незначительно снижает арендную плату», – заявила сегодня на пресс-конференции президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.

Предприниматели, арендующие помещения в Москве, рассказывают о новой тенденции – популярными становятся небольшие офисы, с более низкой платой, к тому же работодатели делают некоторые выводы из удаленного режима работы, понимая, как на этом можно сэкономить. Но до Свердловской области этот тренд не дошел. «Массовых обращений по этому поводу мы не видим», – прокомментировала эксперт.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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