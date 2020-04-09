В Свердловской области продолжают готовить койки и ИВЛ для больных коронавирусом

В больницах Свердловской области продолжают наращивать коечный фонд и закупать аппараты ИВЛ для приема потенциальных больных с Covid-19. Тесты на коронавирус в регионе делают уже 8 лабораторий в разных городах, в день будет проводиться 2 тысячи исследований.

«Обстановка в нашей области относительно стабильная, мы имеем довольно ровный ежедневный рост числа заболевших вирусом. При этом количество обследованных людей значительно выросло. Кроме центральной лаборатории на базе Роспотребнадзора в Екатеринбурге у нас есть и другие лабораторные базы – всего их 8. И на сегодняшний день мы выходим на 2 тысячи тестов день и продолжим наращивать объем исследований», – рассказал сегодня на брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В приоритете по-прежнему – обследование всех прибывших из-за границы, особенно из Европы (вероятно, речь о прибывших в марте). Также в больницах продолжают увеличивать фонд коек на случай, если развитие ситуации пойдет по другому сценарию. Продолжается закупка аппаратов ИВЛ.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских отметил, что на улицах стало намного больше людей.

«Динамика в регионе стабильная. Но ситуация пока не развивается в положительную сторону, у нас есть новые заболевшие каждый день. Поэтому все ограничительные меры сохраняются. То, что были открыты стратегические предприятия, не значит, что надо идти в общественные места. В ближайшие две недели режим должен быть «работа – дом», – отметил Козловских.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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