В Екатеринбурге полицейские не застали дома полторы тысячи горожан, вернувшихся из-за границы

Екатеринбургские полицейские проверили более 12 тысяч горожан на предмет соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Из них шесть тысяч человек – это недавно прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, и 6,6 тысячи человек – члены семьи, которые проживают с ними вместе. Также правоохранители навестили 80 иностранных граждан, которые приехали в Свердловскую область во время карантинного режима.

Отчет о полицейских проверках рассматривался сегодня на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения ЕГД. Как сообщил депутатам начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин, во время проверок 1 547 граждан, вернувшихся из-за границы, отсутствовали дома. Всего же полицейские направили в Роспотребнадзор 1 762 уведомления о несоблюдении режима самоизоляции. По выявленным фактам будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 19.4 КоАП РФ (санкции предусматривают для граждан штрафы от 500 до 1 000 рублей).

По словам Кашигина, за нарушение карантинных предписаний был задержан 1 гражданин, ему выписан протокол по статье 19.4 КоАП РФ. За нарушение санитарных правил в Екатеринбурге составлено 4 протокола – два в Верх-Исетском районе, по одному в Ленинском районе и в микрорайоне Химмаш.

За распространение фейков (статья 13.15 КоАП РФ) полицейские составили три протокола. Также правоохранители выявили двух иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории России (статья 18.8 КоАП РФ).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

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