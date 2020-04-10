Народным дружинникам запретили патрулировать улицы – они входят в группу риска

Полиция Екатеринбурга на время отказалась от помощи народных дружин для патрулирования улиц. Это связано с тем, что большинство дружинников являются людьми старше 50 лет и входят в группу риска заражения коронавирусом.

«Мы проговорили этот вопрос с начальниками отделов полиции. Народные дружины будут привлекаться только в случае крайней необходимости», – отметил начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин во время отчета в думе. О том, что дружинникам рекомендовано не выходить на улицы во время карантина, сообщил и начальник комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин.

Депутаты поинтересовались, как правоохранительные органы будут сдерживать рост преступности в условиях пандемии. Горожане уже жалуются, что в районах участились случаи снятия колес с автомобилей, заметил Сергей Воронин. Тимофей Жуков обратил внимание, что мошенники начали пользоваться ситуацией карантина и обманывают пожилых людей, которые находятся на самоизоляции.

Кашигин заверил, что городская полиция увеличила число нарядов в Екатеринбурге на время нерабочих дней. По его словам, участковые обходят частный сектор, где в основном проживают пенсионеры. Кроме того, со службами безопасности банков достигнута договоренность, что они будут передавать в полицию информацию о выдаче крупных сумм денег пожилым клиентам для проверки на предмет мошенничества.

Евгений Клюжин добавил, что в ближайшее время на уличных медиаэкранах, на остановках общественного транспорта и в метро будет размещена социальная реклама с предупреждением о мошенничестве. В мэрии также рассматривают вопрос о размещении таких памяток на квитанциях по коммунальным платежам – такой опыт уже был использован полицейскими в Чкаловском районе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

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