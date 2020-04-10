В Екатеринбурге госпитализировали пассажиров поезда из Санкт-Петербурга

В Екатеринбурге в 40-ю больницу госпитализировали пассажиров поезда из Санкт-Петербурга. У одного из ехавших этим поездом подозрение на коронавирус.

По данным РИА «Новый День», заболевшего пассажира сняли в пути следования за пределами Свердловской области. Но по прибытии на конечную станцию контактных пассажиров было решено тоже госпитализировать. В региональном оперштабе «Новому Дню» информацию о госпитализации пассажиров поезда подтвердили. Однако об их количестве говорить отказались, предположив, что эта информация должна быть у СвЖД.

В пресс-службе СвЖД рассказали, что поезд, прибывший на конечную, обязательно будет дезинфицирован, это стандартная процедура. Но о числе госпитализированных они не знают, госпитализацией железная дорога не занимается. Дозвониться до Роспотребнадзора на транспорте по Свердловской области не удалось, телефоны руководителя и его заместителя не отвечают.

Краснотурьинск, Светлана Загороднева

Краснотурьинск. Другие новости 10.04.20

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