В Свердловской области подтверждены 13 новых случаев коронавируса

В Свердловской области врачи подтвердили 13 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. На данный момент количество заразившихся на среднем Урале достигло 74 человек. «Состояние четверых пациентов врачи оценивают как тяжёлое, четверых – средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, – сообщили в оперативном штабе. – Три пациента выписаны из больницы. Всего уральские врачи вылечили 35 человек».

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 11.04.20

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