В Свердловской области подтверждены еще четыре случая коронавируса

Врачи подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом нового типа на территории Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб. Диагноз был подтвержден у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Красноуфимска.

Таким образом, количество зараженных на Среднем Урале достигло 78 человек, и 35 из них уже выписаны из больницы.

«Состояние пятерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще пятерых – как средней тяжести. Остальные уральцы, госпитализированные с подтвержденным диагнозом, находятся в удовлетворительном состоянии», – передает оперштаб.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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