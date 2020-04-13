Врачи рассказали, что происходит с коронавирусными пациентами после выписки

В Свердловской области от коронавируса вылечили уже 35 пациентов. В их числе 70-летняя женщина, которая какое-то время находилась в реанимации, она дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, но и в этом случае с болезнью удалось справиться. Врачи пока не знают, окажет ли влияние коронавирус на здоровье уже излечившихся пациентов.

Об этом рассказал «Интерфаксу» главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. «Много споров о том, что будет, когда выпишут пациента, останутся ли изменения в легких. Сейчас часто говорят о легочном фиброзе. Ответа на этот вопрос пока нет. У нас еще недостаточно опыта, выписанных пациентов, тем более бывших в тяжелом состоянии», – сказал специалист.

Уральские медики выписывают пациентов только после того, как тесты показывают, что люди выздоровели. В ГКБ № 40, которая принимает пациентов с Covid-19 в Екатеринбурге, «Новому Дню» рассказали, что пробы берутся трижды. Анализы выполняет лаборатория областного управления Роспотребнадзора. Если результаты отрицательные, пациента отправляют домой. В горздраве нашему агентству сообщили, что за выписанными ведется меднаблюдение.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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