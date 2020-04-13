Беременным дадут сотовые дежурных акушеров-гинекологов для консультаций

В Екатеринбурге медики выпустили памятку для беременных женщин – им хотят напомнить, как уберечь себя от коронавируса. Об этом «Новому Дню» сообщили в горздраве. В памятке собраны рекомендации о мерах профилактики. Кроме того, в каждой листовке будет указан номер сотового телефона акушера-гинеколога для дистанционных консультаций.

«Для беременных женщин новая коронавирусная инфекция представляет определенную опасность. Чтобы не допустить заражения беременных женщин, специалисты Городского центра медицинской профилактики совместно с акушерами-гинекологами города разработали памятку для будущих мам», – объяснил начальник управления здравоохранения города Денис Демидов.

В горздраве уточнили, что, несмотря на отмену плановых приемов, беременные женщины могут (и должны) ходить на УЗИ в скрининговые сроки, сдавать анализы (например, на дому) и так далее.

Добавим, что официально беременность не является показанием для включения в группы риска по коронавирусу (как, например, возраст старше 65 лет, онкологические заболевания, сахарный диабет и т. п.).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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