российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 апреля 2020, 12:07 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Беременным дадут сотовые дежурных акушеров-гинекологов для консультаций

В Екатеринбурге медики выпустили памятку для беременных женщин – им хотят напомнить, как уберечь себя от коронавируса. Об этом «Новому Дню» сообщили в горздраве. В памятке собраны рекомендации о мерах профилактики. Кроме того, в каждой листовке будет указан номер сотового телефона акушера-гинеколога для дистанционных консультаций.

«Для беременных женщин новая коронавирусная инфекция представляет определенную опасность. Чтобы не допустить заражения беременных женщин, специалисты Городского центра медицинской профилактики совместно с акушерами-гинекологами города разработали памятку для будущих мам», – объяснил начальник управления здравоохранения города Денис Демидов.

В горздраве уточнили, что, несмотря на отмену плановых приемов, беременные женщины могут (и должны) ходить на УЗИ в скрининговые сроки, сдавать анализы (например, на дому) и так далее.

Добавим, что официально беременность не является показанием для включения в группы риска по коронавирусу (как, например, возраст старше 65 лет, онкологические заболевания, сахарный диабет и т. п.).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

Школьный проездной в Екатеринбурге из-за метро подорожал в 1,5 раза. / Уралец застрелил человека в день его рождения. / Завтра состоится первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Суточная прибавка по числу заболевших Covid-19 в РФ впервые превысила 2,5 тысячи человек

В Москве число заболевших коронавирусом превысило 11,5 тысячи

В Китае спрогнозировали вторую вспышку коронавируса

Врачи рассказали, что происходит с коронавирусными пациентами после выписки

Сербские санатории станут больницами для заразившихся коронавирусом сотрудников экстренных служб

Ситуация с COVID-19 в России пошла не по оптимистической траектории

На Урал из Китая прибыли 3 млн масок и 40 тысяч защитных костюмов

В Японии обнаружили препарат, останавливающий размножение коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Фоторепортаж, Коронавирус из Китая,