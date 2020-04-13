Власти рассказали, кто те тысячи людей, у которых берут пробы на коронавирус

В Свердловской области только вчера взяли пробы у 1 084 человек, было проведено 1 881 исследование на коронавирус. Такие данные обнародовали сегодня в оперштабе региона. «Всего специалистами проведено 38 128 исследований. Обследован 31 071 человек», – уточнили там.

Ранее о том, что в России проводятся массовые тестирования на коронавирус, говорила и вице-премьер Татьяна Голикова, анонсировавшая начало тестов на антитела к коронавирусу – это позволит выявить тех, кто уже переболел и выработал иммунитет к Covid-19.

Между тем, простому человеку, который хочет провериться, даже если у него есть признаки ОРВИ, тестирование по-прежнему недоступно – только в коммерческих лабораториях. По алгоритмам Роспотребнадзора есть несколько категорий людей, которым проводят тестирование. Это:

1. Лица, прибывшие из Европы, Ирана, Кореи, Китая, США – им тесты делают в первый и десятый день.

2. Лица, прибывшие из других стран, – на десятый день.

3. Лица, прибывшие из-за границы и из других неблагополучных регионов при появлении признаков ОРВИ – они госпитализируются и обследуются.

4. Контактные с заболевшим.

5. Члены семьи прибывшего из-за рубежа – при появлении признаков ОРВИ.

6. Больные пневмонией.

7. Лица старше 65 при признаках ОРВИ.

8. Медработники и работники учреждений и организаций Роспотребнадзора, имеющие риски инфицирования.

9. Лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (специальные, учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты) и сотрудники – при появлении признаков ОРВИ.

Именно эти девять категорий входят в статистику, которую ежедневно публикует оперштаб. В нее не входят, например, депутаты Екатеринбургской гордумы – у них с прошлой недели тоже стали брать пробы. Причем анализы проводятся за счет бюджета города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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