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Понедельник, 13 апреля 2020, 20:33 мск

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В Свердловской области первый полицейский заболел коронавирусом

В Свердловской области подтвержден диагноз «коронавирус» у сотрудника полиции. Об этом со ссылкой на слова начальника ГУ МВД России по региону Александра Мешкова сообщает РИА «Новости». По его словам, всего в УрФО под меднаблюением в связи с подозрением на Covid-19 находится 271 сотрудник правоохранительных органов.

По неподтвержденной пока информации, заболевший может быть жителем Верхней Пышмы. Сегодня днем региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщал, что среди семерых новых зараженных есть жители Екатеринбурга и этого города-спутника уральской столицы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

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