Николай Цуканов снова указал губернаторам УрФО на острую нехватку врачей

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в режиме видео-конференц-связи провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в полпредстве, Николай Цуканов напомнил участникам совещания, в том числе губернаторам, что президент России в ходе прямых линий в режиме видеоконференции с полпредами 30 марта и с губернаторами 8 апреля поставил предельно четкие задачи.

На повестке совещания стояло несколько актуальных вопросов. Среди них – развертывание дополнительных инфекционных коек. По состоянию на 13 апреля в округе создано 5 487 мест (73% от плана), из них: 3 267 – с кислородом (62% от плана) и 1 442 – с ИВЛ (55% от плана). Всего на территории округа до 24 апреля должно быть развернуто в отдельно стоящих зданиях медицинских организаций дополнительно 7 522 койки, в том числе 5 265 – обеспеченных кислородом и 2 633 – аппаратами ИВЛ.

Также полпред обратил особое внимание участников совещания на решение вопроса дефицита медицинских кадров для работы с вновь создаваемыми инфекционными койками.

«Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 – анестезиологов-реаниматологов) областях», – отметил Николай Цуканов. Полпред рекомендовал главам регионов при необходимости предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей, привлекать врачей и среднего медицинского персонала из иных медицинских организаций, привлекать профессорско-преподавательский состав, аспирантов и студентов медицинских вузов. Он отметил, что, решая эту задачу, губернаторы получают уникальную возможность продемонстрировать жителям свои организаторские способности.

Кроме того, участники совещания рассмотрели вопрос организации выплат стимулирующего характера медицинским работникам. Правительство РФ выделило на эти цели всем субъектам Уральского федерального округа 470 миллионов 750 тысяч рублей. Как отметил полпред, задача региональной власти – моментально довести до врачей поступающие из федерального бюджета средства, медики должны почувствовать, что их труд оценен. Кроме того, регионами выделяются дополнительные средства из областных бюджетов на эти же цели, которые не должны снижаться после поступления федеральных средств.

Завершая совещание, Николай Цуканов напомнил, что в ходе выполнения первоочередных мероприятий по недопущению распространения инфекции необходимо не забывать о стратегических задачах, поставленных главой государства и, прежде всего, исполнение национальных проектов.

«По итогам первого квартала средства в целом по Уральскому федеральному округу освоены на 6,5% при общероссийском уровне их освоения в 8,7%. Наименьшее освоение средств отмечается в Курганской области и ЯНАО – менее 5%. Ниже общероссийского уровня средства использованы в Челябинской области и ХМАО-Югре – менее 6%, – сообщил Николай Цуканов. – Прошу вас не ослаблять контроль за выполнением мероприятий национальных проектов в соответствии с ранее намеченными планами, своевременно размещать государственные и муниципальные заказы и не допускать роста уровня кредиторской задолженности по принятым обязательствам».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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