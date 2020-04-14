Музей истории объявил сбор артефактов про Covid-19

Музей истории Екатеринбурга планирует пополнить фонды артефактами, связанными с пандемией коронавируса. Принять участие может каждый желающий: музей собирает оригинальные маски, защитные костюмы, пропуска и объявления. Пока идет сбор только фотографий, после пандемии артефакты можно будет принести в музей.

В музее пояснили, что собирают фотографии самых разных предметов, которые помогли пережить эпидемию. Подойдут фото необычных самодельных масок и оригинальных защитных костюмов, объявления и пропуска, фото ограничительной разметки в магазинах. Чтобы музейные работники заметили ваши фото, их нужно разместить в соцсетях с хештегом #коронавирусныеартефакты. После окончания карантина эти предметы (разумеется, те, которые безопасны) можно будет принести в музей. А владельцы артефактов и рассказчики «карантинных» историй получат бесплатный билет на двоих на посещение МИЕ (с открытой датой).

В музее поясняют, что решили запустить такую акцию, потому что юмор помогает справиться с тревогой в непростые времена.

«Такое событие, несомненно, не пройдет для общества бесследно. Вспоминаются теракты 11 сентября 2001 года, после которых навсегда изменились правила полетов. Люди гадают, какой след вирус оставит на человечестве в этот раз. И чтобы справиться с грустными мыслями, как и во время любого несчастья и социального потрясения, обращаются к самому главному утешению – юмору, – рассказали в музее. – Повсюду можно видеть разнообразную диковинную одежду, порожденную эпидемией; принтами на майках, масках, значках люди соревнуются в остроумии и пытаются перещеголять друг друга креативом. Как ретровирусы в геномы наших предков, коронавирус встроится в нашу культуру и оставит в ней обрывок своей ДНК, вне всякого сомнения».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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