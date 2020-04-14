Коронавирус добрался до севера Урала

На севере Свердловской области, в городе Серове, лабораторно подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Такое сообщение распространила пресс-служба главы города. По данным мэрии, серовчанин вернулся из Москвы – у него взяли анализы, изолировали, однако он успел вступить в контакт с людьми – три человека изолированы, признаков инфекции у них нет.

«Мы были к этому готовы. Прошу всех жителей Серовского городского округа соблюдать противоэпидемические рекомендации, не предаваться панике. Не посещайте без большой надобности общественные места. Чаще оставайтесь дома. Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. И самое главное: соблюдайте гигиену. Тем, кто недавно вернулся из-за рубежа или других регионов, необходимо соблюдать карантин. Не рискуйте здоровьем окружающих», – цитирует пресс-служба мэрии Серова главу Василия Сизикова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

С завтрашнего дня еще четыре города объявят особый противопожарный режим. / Кулинарные шоу, песни о войне и спектакли – как пройдет первая «Библионочь» в онлайне. / Лесные пожары угрожают 186 населенным пунктам Среднего Урала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»