В больницах Екатеринбурга готовят 1600 коек для больных коронавирусом

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что система здравоохранения региона готовится к 15-кратному увеличению заболевших Covid-19. В уральской столице на борьбу с пандемией, кроме 40-й больницы, включились больницы № 2, 6, 14 и 24.

«Медики проходят дополнительную подготовку для работы с инфекционными заболеваниями. В наших планах развернуть порядка 1600 коек, в том числе реанимационных мест. Они будут оборудованы подачей кислорода. На сегодняшний день мощностей 40-й больницы хватает. Но мы готовим резервы, сотни специализированных палат», – заявил мэр в эфире телеканала «Студия-41».

По его словам, город имеет контракты на поставку аппаратов ИВЛ, с финансированием помогает область. Высокинский также подчеркнул, что важно не допустить пиковой нагрузки на медиков. «Чем меньше людей заболеет, тем больше у нас шансов спасти всех пациентов с коронавирусом», – отметил мэр.

Напомним, в Свердловской области зарегистрировано 93 случая инфицирования Covid-19. Около 40% пациентов выздоровели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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