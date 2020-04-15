В Екатеринбурге общественный транспорт будет ходить чаще – ради социальной дистанции

В Екатеринбурге общественный транспорт будет ходить чаще, чтобы пассажиры не толпились в автобусах, трамваях, троллейбусах и поездах метро. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе администрации города.

«Вопрос дистанцирования решается с помощью уменьшения интервалов движения прежде всего. Оно уже произошло в метро, планируется увеличить количество подвижного состава наземного транспорта. Кроме того, в каждом вагоне, автобусе и троллейбусе размещена листовка с призывом к пассажирам соблюдать меры профилактики коронавируса, в том числе дистанцию», – сообщили агентству в мэрии.

Там отметили, что транспортники пока не придумали, как можно сделать разметку в общественном транспорте, которая показывала бы пассажирам, что нельзя прижиматься друг к другу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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