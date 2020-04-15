Свердловские врачи получили от меценатов почти 2 млн масок и тысячи защитных костюмов (ФОТО)

Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом, прибывший из Китая, продолжают распределять по медицинским учреждениям Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в фонде святой Екатерины, вчера в медучреждения было доставлено 1 миллион 84 тысячи медицинских масок, 1 500 специальных очков, 16 400 защитных костюмов и 125 600 одноразовых перчаток. Сегодня медики получили 410 тысяч масок, 290 очков, 3 600 костюмов и 24 400 перчаток. Груз доставлен в больницы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Талицы, Карпинска, Верхней Пышмы и других городов.

Андрей Попов, директор ГУП СО «Фармация», которое занимается приемкой и отправкой гуманитарного груза по больницам региона, отметил: «Министерством здравоохранения Свердловской области выстроена четкая система, позволяющая оптимально и по потребностям отправлять по больницам средства индивидуальной защиты. Сегодня мы закончим распределение всего, что к нам поступило с первого самолета».

Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев рассказал: «Мы продолжаем совместную работу по передаче груза медикам. Могу сказать, что пока что все идет в согласованном плановом порядке. Никаких нарушений не выявлено. Все прозрачно и понятно».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

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