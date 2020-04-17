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Пятница, 17 апреля 2020, 12:15 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у четырех человек

В Свердловской области за последние сутки выявили коронавирус еще у 4 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, всего с начала заболеваемости в регионе диагноз Covid-19 был подтвержден у 115 свердловчан, причем 49 пациентов вылечили, они выписаны из больниц.

«Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, 13 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное», – уточнили в региональном оперштабе.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 17.04.20

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,