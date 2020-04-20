В Свердловской области выявили 8 новых случаев коронавируса

В Свердловской области зарегистрировано восемь новых случаев заражения Covid-19, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе составляет 149 человек.

По данным на 20 апреля, врачи вылечили 55 человек. Состояние девяти человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии, рассказали в региональном оперштабе.

Всего по России диагностировано 4 268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Лидером распространения инфекции по-прежнему является Москва – там 2 026 новых заболевших.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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