Больной коронавирусом ударил ножом полицейского, потому что не хотел ехать в больницу

Участковый из Екатеринбурга был ранен ножом, когда помогал санитарным врачам доставить в больницу гражданина, у которого подтвердилось заражение Covid-19.

Как сообщил РИА «Новый День» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел в доме по улице Волгоградская. На законные требования проследовать в инфекционный бокс ГКБ № 40 мужчина 1963 г.р. среагировал крайне неадекватно. «Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать. Участковый сумел отразить атаку, но без ранения, к сожалению, не обошлось. Майору была причинена травма в области предплечья, пришлось вызывать подкрепление. В итоге наряд группы немедленного реагирования территориального ОВД задержал дебошира и сопроводил до неотложки. Пострадавшему полицейскому госпитализация, к счастью, не потребовалась», – отметил полковник Горелых.

По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится проверка. В худшем случае мужчине грозит уголовное дело и до пяти лет колонии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

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