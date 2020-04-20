В Свердловской области выросло число людей, болеющих коронавирусом без симптомов

На Среднем Урале растет число людей, у которых заражение коронавирусом нового типа протекает бессимптомно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. «Растет число бессимптомных – было 37%, стало 47% в Свердловской области. С одной стороны, это хорошо, потому что они выявляются из числа контактных, это говорит о качестве работы медицинских и профилактических служб. С другой стороны, высоки риски заражения – большое число инфицированных не видны. Надо каждого рассматривать как потенциального носителя», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

Виноваты медсестры – власти рассказали, из-за кого произошла вспышка коронавируса в больнице Екатеринбурга. / В уральском полпредстве рассказали, как будут готовиться к 75-летию Победы. / На Урале ввели ограничение на продажу алкоголя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»