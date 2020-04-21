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Вторник, 21 апреля 2020, 09:00 мск

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Коронавирус добрался до маленьких городов – на карту пандемии добавились Богданович и Первоуральск

В Богдановиче у местного жителя подтвержден коронавирус нового типа, об этом сообщил мэр города. По его словам, результат пришел сегодня после полуночи, сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

Накануне диагноз поставили двум жительницам Первоуральска – 46-летней женщине и ее 17-летней дочери. Они контактировали с заболевшими. «У девушки заболевание протекает бессимптомно, но поскольку она является носителем, то определенное время проведет в инфекционном отделении первоуральской больницы. Сейчас Роспотребнадзор выявляет круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Их также поместят на изоляцию, сделают тесты и, в случае подтверждения, примут необходимые меры», – сообщает телеканал «Интерра».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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