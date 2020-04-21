В Москве больных коронавирусом вылечили плазмой переболевших. На Урале такой метод не применяют

В Москве трех пациентов выписали из больниц после переливания плазмы, которую взяли у переболевших Covid-19 доноров. В их крови есть антитела к китайскому вирусу. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», – цитирует Ракову АГН «Москва».

Между тем в регионах пока применяют другие методы лечения и не идут по пути столицы. Несмотря на то, что, например, в Свердловской области уже достаточно большое количество выздоровевших – 60 человек (больных же с учетом вчерашней вспышки – 173 человека, по данным оперативного штаба региона). «Данная технология не входит во «Временные порядки оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией» и не применяется на территории Свердловской области», – сказали «Новому Дню» в оперштабе.

На Областной станции переливания крови агентству также сообщили, что не ведут забор крови и ее компонентов у переболевших Covid-19 свердловчан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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