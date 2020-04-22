На Среднем Урале подтверждено 10 новых случаев коронавируса

В Свердловской области зарегистрировано 10 новых случаев заражения Covid-19. Как сообщили «Новому Дню» в региональном штабе, лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвержден диагноз у жителей Екатеринбурга и Белоярского района.

Всего в Свердловской области, таким образом, зафиксировано 243 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

За минувшие сутки выписано еще пять человек. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, составляет 65.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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