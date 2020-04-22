Минздрав назвал больницы в городах области, где будут лечить от коронавируса (СПИСОК)

Свердловское министерство здравоохранения составило перечень больниц в городах региона, куда будут отправлять больных с тяжелыми формами ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа, а также медицинских организаций, которые будут принимать тех, у кого диагноз подтвердился и болезнь протекает тяжело.

В медучреждениях из первого списка будут изолировать пациентов и проводить исследования, чтобы убедиться в диагнозе – согласно приказу минздрава, будут брать не только мазки из носа и зева на Covid-19, но и делать компьютерную томографию. Всего таких больниц девять. В их числе:

Артемовская центральная районная больница

Ирбитская центральная городская больница

Городская больница города Каменска-Уральского

Городская больница города Асбеста

Сухоложская районная больница

Карпинская центральная городская больница

Городская больница № 1 Нижнего Тагила

Городская инфекционная больница Нижнего Тагила

Ревдинская городская больница

В этих медучреждениях будут и диагностировать, и лечить пациентов. Кроме тех, чье состояние будет крайне тяжелым, – их будут перевозить в два базовых медучреждения в Свердловской области (после консультации с Территориальным центром медицины катастроф). Всего таких больницы две – это ГКБ № 40 в Екатеринбурге, куда будут привозить крайне тяжелых пациентов из Западного, Восточного и Южного управленческого округов, а также из других больниц в уральской столице, и Городская инфекционная больница Нижнего Тагила – она будет принимать пациентов Северного и Горнозаводского округов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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