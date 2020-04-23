В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев Covid-19

В Свердловской области подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном оперативном штабе, специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили наличие вируса у жителей Екатеринбурга, Белоярского района, Асбеста, Первоуральска, Серова, Ревды и Верхотурья.

Таким образом, в Свердловской области на сегодняшний день лабораторно подтвержден 271 случай Covid-19. Всего несколько минут назад на брифинге замгубернатора Павел Креков говорил о 243. Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 50 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, составляет 71.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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