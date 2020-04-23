На Урале инстаграмщик заплатит 30 тысяч за фейковый пост про коронавирус – его сдал друг

В Краснотурьинске суд оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за фейковый пост про коронавирус. В конце марта он запостил в своем инстаграме видео, в котором заявил, что на территории Карпинска был подтвержден случай заражения Covid-19 и что по одному пациенту с подтвержденным диагнозом увезли из Североуральска и Краснотурьинска.

«Запись была просмотрена большим количеством людей, в том числе и не входившими в группу «Друзья». Многие копировали видео, отправляли ссылку знакомым. Среди посмотревших видео была жена друга автора видео. Женщина очень встревожилась, так как ее супруг возвращался домой в самолете с попутчицей, у которой позднее был диагностирован коронавирус, в связи с чем мужчину госпитализировали в Карпинске для взятия анализов. Супруг женщины попросил своего друга удалить видео со страницы, но тот отказался. В итоге друг скопировал ролик и передал его сотрудникам полиции», – рассказали в пресс-службе облсуда.

В отношении автора ролика был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ за распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации. «Согласно справке Роспотребнадзора на 28 и 29 марта 2020 года, официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в городах Североуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, Ивдель не имелось. Мировой судья судебного участка № 3 Краснотурьинского судебного района, рассмотрев дело, счел, что информация повлекла панику среди городского населения. В судебном заседании автор пояснил свои действия тем, что увидел данную информацию на странице «Краснотурьинск лайф» и решил предупредить своих друзей об опасности. Однако при просмотре указанной страницы информации, аналогичной той, которую разместил Александр, обнаружено не было», – уточнили в пресс-службе суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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