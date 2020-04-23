Первые тесты на антитела к Covid-19 получат волонтеры, медики и полиция

В ближайшее время на Урал поступят экспресс-тесты, которые позволяют в течение 15 минут выявить наличие антител к коронавирусу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. Он пояснил, что такие тесты помогут выявить людей, которые уже переболели или болеют в данный момент. В первую очередь они будут выданы волонтерам, медикам, сотрудникам полиции.

Замгубернатора подчеркнул, что около 40% зараженных новым коронавирусом не испытывают никаких симптомов заболевания, поэтому выявить их можно только с помощью тестов. «Бессимптомные носители представляют угрозу для общества, человек может сам не знать, что он является носителем», – отметил чиновник. Именно поэтому, добавил он, все, что касается самоизоляции, социальной дистанции и других подобных мер – архиважно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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