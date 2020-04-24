Половина новых случаев Covid-19 в Свердловской области – контактные родственники заболевших

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских объяснил рост числа заболевших новой короновирусной инфекцией в регионе. Сегодня было зарегистрировано 33 новых случая.

«Половина выявленных заболевших – это контактные лица в семейных очагах. Вирус достаточно высокой контагиозности, и мы видим, что 80-90% членов семей, которые контактировали с заболевшим, тоже заражаются вирусом. Мы также выявляем инфекцию у больных пневмонией. К сожалению, часть случаев выявляется в запущенной фазе. Поэтому при симптомах ОРВИ любой человек должен насторожиться и обращаться за медицинской помощью. Не надо идти в поликлинику, нужно вызвать врача на дом», – сообщил на брифинге Дмитрий Козловских.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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