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Пятница, 24 апреля 2020, 11:27 мск

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В Свердловской области не планируется массового тестирования на коронавирус

Дмитрий Козловских

Роспотребнадзор обновил список групп, подлежащих обязательному тестированию на Covid-19. Это лица, приезжающие из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой – Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ, лица, контактировавшие с заболевшими новой инфекцией и воспитанники и персонал закрытых учреждений, если там выявляется больной с симптомами ОРВИ. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«К сожалению, сейчас нет массового применения тестов для более широкого охвата населения. Но мы надеемся, что в мае поступят тесты, и это позволит нам лучше определить ситуацию с инфекцией», – отметил специалист.

По словам Козловских, около 50% людей с подтвержденным диагнозом Covid-19 не имеют симптомов и не жалуются на состояние здоровья. Но они являются переносчиками заболевания.

«У них несколько меньше заразительная способность, чем у тех, кто имеет симптомы. Примерно 1 к 1. То есть в среднем носитель может заразить одного человека, а больной человек с симптомами – трех», – подчеркнул глава регионального управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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