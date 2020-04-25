Роспотребнадзор опубликовал карту распространения Covid-19 по Екатеринбургу

Свердловское управление Роспотребнадзора впервые опубликовало статистику заражений коронавирусом в Екатеринбурге с адресной привязкой. На карте ведомства указаны районы и улицы, где были выявлены заболевшие, – больше всего случаев регистрируется в центре. Впрочем, часть отдаленных районов, таких как Уралмаш, Химмаш и Академический, на карту почему-то не попали.

По данным на 24 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 304 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Их них 65 уже вылечились и были выписаны из больниц.

Статистика по городам выглядит так: Екатеринбург – 235 человека, Полевской – 12, Нижний Тагил – 7, Заречный – 5, Камышлов – 4, Белоярский район – 4, Верхнее Дуброво – 2, Красноуфимск – 5, Первоуральск – 4, Ревда – 4, Верхняя Пышма – 3, Серов – 3, Верхняя Салда – 2, Каменский район – 2, Каменск-Уральский – 5, Верхний Тагил – 1, Асбест – 1, Березовский – 1, Нижнесергинский район – 1, Красноуфимский район – 1, а также зарегистрированы 2 заболевших человека из других регионов страны (Москва и Челябинская область).

На сегодняшний день в стационарах области находится 272 пациента с подозрением на коронавирус. Всего под медицинским наблюдением в области находится 11939 граждан, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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