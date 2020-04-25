В Свердловской области выявлено 33 новых случая Covid-19

В Свердловской области за последние сутки выявлено еще 33 случая коронавируса. Новые заболевшие зарегистрированы в Екатеринбурге, Серове, Ревде, в Белоярском и Каменском районах, Сысерти.

Общее количество подтвержденных случаев в регионе увеличилось до 337. Из них 87 вылечились, в том числе сегодня были выписаны пять человек.

Врачи оценивают состояние 18 пациентов как тяжелое, 67 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное, сообщили в региональном оперативном штабе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.20

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